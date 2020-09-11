تعتزم الدنمارك افتتاح سفارة لها في العاصمة العراقية بغداد، في خريف هذا العام.
وقال وزير الخارجية الدنماركي، يبه كوفود، في كوبنهاغن اليوم الخميس، إن "العراق يلعب دوراً محورياً في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وستعزز الدنمارك تعاونها مع العراق من خلال افتتاح السفارة".
وأوضح كوفود أن بلاده تهدف من خلال افتتاح السفارة إلى تعزيز الحوار مع بغداد في مجالات مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن الدنمارك ستتولى قيادة مهمة قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العراق، بحلول نهاية العام الحالي.
وأوضح كوفود أن بلاده تهدف من خلال افتتاح السفارة إلى تعزيز الحوار مع بغداد في مجالات مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن الدنمارك ستتولى قيادة مهمة قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العراق، بحلول نهاية العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك تعلن فتح سفارة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.