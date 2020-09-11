الدنمارك تعلن فتح سفارة في العراق

وقال وزير الخارجية الدنماركي، يبه كوفود، في كوبنهاغن اليوم الخميس، إن "العراق يلعب دوراً محورياً في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وستعزز الدنمارك تعاونها مع العراق من خلال افتتاح السفارة".

وأوضح كوفود أن بلاده تهدف من خلال افتتاح السفارة إلى تعزيز الحوار مع بغداد في مجالات مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب.



تجدر الإشارة إلى أن الدنمارك ستتولى قيادة مهمة قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العراق، بحلول نهاية العام الحالي.