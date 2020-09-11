وزير الدفاع الأمريكي في ذكرى هجمات 11 سبتمبر: نواصل عملنا للقضاء على الإرهابيين في مناطق متفرقة من العالم المزيد

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مواصلة الولايات المتحدة جهودها للقضاء على الإرهابيين في أنحاء العالم، وذلك خلال إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.



وقال إسبر إن قواتنا تواصل عملها في القضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة في مختلف أنحاء العالم، ومن بينها العراق وأفغانستان.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تنسى الأرواح التي زهقت جراء الحادث الأليم.

وتحيي الولايات المتحدة، الجمعة، ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بفعاليات أصغر في محاولة لفرض التباعد الاجتماعي خلال استمرار جائحة كورونا.

ويحيي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذكرى الـ19 للهجمات، التي خلفت نحو 3000 قتيل، في ولاية بنسلفانيا، الموقع الذي تحطمت فيه إحدى الطائرات الأربع المخطوفة بعدما حاول الركاب استعادة السيطرة عليها.

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ومن المقرر أن يكون المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في نيويورك ثم يتوجه إلى بنسلفانيا.



وعملية اختطاف الطائرات التي نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي هي الهجوم الأسوأ الوحيد على الأراضي الأمريكية في تاريخ البلاد.

ويتم تنكيس الأعلام وتقرع الأجراس في مدينة نيويورك لإحياء ذكرى الضحايا.

وتم تقليص العديد من فعاليات التأبين العادية، بما في ذلك القراءة الجماعية لأسماء المتوفين، ومن المتوقع أن يتم إلقاء عدد أقل من الخطب.

وبعد الهجمات، غزت الولايات المتحدة أفغانستان ثم العراق، وما زالت القوات الأمريكية موجودة في البلدين.