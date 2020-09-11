14 طن مساعدات طبية إماراتية إلى الأرجنتين وباراغواي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 سبتمبر 2020

واصلت دولة الإمارات دعمها لمختلف الدول، مقدّمةً المساعدات والإمدادات الطبية، في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).



وأرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية الباراغواي، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في المجال الصحي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

وصرح حسين علي بن هلال النقبي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى بوينس آيرس: "تحظى جمهورية الباراغواي بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أمريكا الجنوبية، حيث تعمل على مد جسور التعاون معها في المجالات المختلفة".

وأضاف النقبي: "يأتي إرسال المساعدات الطبية اليوم إلى جمهورية الباراغواي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على كافة الأصعدة مع جمهورية الباراغواي خاصة في المجال الصحي من خلال توفير المزيد من الحماية للعاملين من الطاقم الطبي في مواجهة الجائحة".

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دعم

من جهة أخرى، أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية الأرجنتين، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في المجال الصحي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

وقال حسين علي بن هلال النقبي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى بوينس آيرس: "ترتبط دولة الإمارات والأرجنتين بعلاقات وطيدة، وتحرص قيادتا البلدين الصديقين على تعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات".

وأضاف النقبي: "تأتي المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات اليوم إلى الأرجنتين في إطار العمل الدؤوب التي تقوم به الدولة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة لدعم جهودها في مكافحة الوباء، وتأمل أن تساهم تلك المساعدات في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في الأرجنتين، وتوفير المزيد من الحماية للعاملين من الطاقم الطبي في مواجهة الجائحة".

يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 1392 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.