الجيش الليبي : خيارات تركيا محدودة وملتزمون بوقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الليبي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول إثبات أنه موجود وقادر على الفعل في ليبيا وذلك على عكس الحقيقة.

ونقل موقع العين الإخبارية عن المحجوب قوله أن خيارات تركيا في ليبيا باتت محصورة ومحدودة، وأن ألاعيبها على كل الخطوط الدولية أصبحت مكشوفة للجميع.

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وشدد المحجوب على أن القيادة العامة للجيش الليبي ملتزمة بوقف إطلاق النار، وفق إعلان القاهرة، وذلك مع جهوزيتها الكاملة للرد على أي انتهاكات أو مساس بالأمن القومي الليبي.

وكان المحجوب يعلق على إعلان تركيا، اليوم الجمعة، عن إجراء مناورات عسكرية بحرية قبالة السواحل الليبية.

وأضاف المحجوب أن تركيا في موقف صعب الآن، خاصة بعد الموقف الفرنسي تجاه أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة.

وتنخرط أنقرة في دعم مباشر لمليشيات إرهابية تسيطر على طرابلس وسط تنديد دولي بدور تركيا المزعزع للاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وتعمل قوة أوروبية تحت مظلة دولية على ضبط عمليات تهريب السلاح من تركيا إلى مليشيات طرابلس.

وتستند تركيا في تحركها إلى مذكرتي تفاهم غير قانونيتين وقعهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية أواخر العام الماضي.