شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يؤكد فشل مؤامرات قناة الجزيرة الإرهابية في زعزعة ثقة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب غطاطى، إن الجماعة الإرهابية وقنواتها وعلى رأسها قناة الجزيرة الإرهابية، تواصل هجومها على الدولة المصرية، لتشويه صورة المؤسسات والمشروعات القومية والإنجازات التي تتم على أرض الواقع، وذلك من خلال نشر صورة كاذبة وتصريحات في غير السياق الذي قيلت فيه، من أجل أن تلقى قبولا لدى القاعدة الجماهيرية العريضة، خاصة وأنهم دائما ما يناقشون الموضوعات التي تحظى باهتمام عريض في الشارع المصرى.

وأوضح غطاطى، أن قناة الجزيرة الإرهابية، ليس بجديد عليها ما تقوم به من هجوم على مؤسسات الدولة، وتشويه صورة المشروعات، ولكن هذه سياسة ممتدة منذ سنوات، فمع كل حدث نجد هذه القنوات والقائمين عليها يسارعون في مهاجمة هذه المشروعات، بل والتقليل من حجم الإنجازات، وذلك في محاولة منهم لكسب تعاطف الشعب المصرى، ثم يأتي دور اللجان الإلكترونية التي تعمل على مشاركة هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري أفشل المخططات والمؤامرات التي كانت تخطط لها هذه الجماعة، ولن تلقى أي من هذه التقارير قبولا لدى المواطنين أو حتى تعاطفا، وهذا يعود إلى أن المصريين كشفوا الدور الخبيث الذى تقوم به هذه القناة، وأنهم يريدون فقط تشويه الصورة العامة وزعزعة الثقة وكسب أي تعاطف يذكر، متابعا:" الجماعة الإرهابية وإعلامها لن ينجحوا في خداع المصريين مرة أخرى".