شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يؤكد إصابة الإخوان بالجنون من إنجازات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن والخبير السياسى، أن الجماعة الإرهابية دائما ما تعمل من خلال أبواقها الإعلامية والمتمثلة فى "الجزيرة وقنوات الإخوان"، موضحا أن دعواتهم للتظاهر أو لاستخدام العنف ليست جديدة بل أصبحت معتادة وتجدد كل فترة وهى ما تدل على إفلاسهم وانتهاء وجودهم فى الدولة المصرية ومحاولة عمل تزييف للواقع.

ولفت إلى أنها ستعمل خلال هذه الفترة على تغيير صور أو فيديوهات قديمة لأحداث قديمة، ويعيدون نشرها باعتبارها حديثة، مشددا على أن المصريين جميعهم أصبحوا يعتادون مقدار الكره والحقد الذى يحمله الإخوان تجاهنا، وأنه يجب أن يتأكد كل مواطن بالدولة المصرية أنه كلما اشتدت سهام الجماعة فى التشويه والتحريف، كلما تأكد أن الدولة تحقق نجاحات حقيقية على أرض الواقع فى مختلف المجالات وهناك تناسب بين الجانبين.

وأشار "الغباشى"، إلى أن من يرى مصر على أرض الواقع خلال الأعوام الأخيرة من تعليم وصحة وطرق وكهرباء، يتأكد أنها فى مشهد مختلف، وهى تسبب حالة من الجنون للإخوان، الذين لا يملكون سوى الكره والحقد للشعب المصري وذلك حسب تصريحات قادتهم وزعمائهم فى التفكير والحرق والتدمير وهو مثبت بالصوت والصورة ، ومن يترصد ما تقوم به قنوات الإخوان ليلا نهارا بالعمل فقط 24 ساعة للحديث عن مصر فقط وقلب الحقائق والحديث بمنتهى الحقد ضد الشعب المصرى يتأكد من مخططاتهم الهدامة للنيل منها .

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وأوضح مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن هذه القنوات ممولة بأموال سوداء من دويله مثل قطر وغيرها من القوى الكارهه لمصر والغرض الأساسي لها هدم الدولة وإعادتها لنقطة الصفر وهو ما يتطلب من الجميع الحذر والتصدى لهذه الشائعات والأكاذيب فلا يوجد يريد أن تعود مصر لما كانت عليه مسبقا وأن يكون مهدد أمنه كما حدث خلال فترة سابقة .

وشدد على أن كل مواطن يعيى تماما ما مرت به مصر من ظروف سيئة وتحطيم وهدم كل الإنجازات التى حدثت فى مصر وكل مصرى يعى هذا الحقد والذى يدفع له أموال طائلة لتشويه الدولة المصرية وهدم أركانها.