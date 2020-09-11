شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"تعليم البرلمان" تطالب بتخصيص باقات إنترنت مخفضة للطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم بالبرلمان، بضرورة النظر فى تخفيض الانترنت الأرضى للطلبة ببدء العام الدراسى الجديد وتطبيق نظام التعليم المدمج بين الالكترونى والمدرسى، وهو ما يتطلب تخصيص باقات للطلبة مخفضة حتى وإن كان هناك بدائل تتمثل فى برامج تليفزيونية لكن لابد من ذلك، موضحة أن الحكومة كانت قد أكدت على أن هناك طرح بذلك مسبقا وهو ما يستلزم إعلانه رسميا فى الوقت الحالى من خلال بروتكول تعاون بين التعليم والاتصالات .

ولفتت عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى، إلى أنه لابد من التأكيد على الجوانب الاحترازية من التعقيم والصيانة فى دورات المياه وغيرها فى الأبنية التعليمية وذلك من خلال رقابة دورية على المدارس حتى ولو كان أصحاب المدراس لهم القرار الأول ولكن لابد ن الرقابة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية ومن ثم نجاح الخطة الجديدة فى ضوء تحديات كورونا .

وشددت على ضرورة تأهيل المعلمين خلال هذه الفترة للتعامل مع المنصات الالكترونية والتدريب الجيد بشأن التعليم عن بعد وأن يكون حاصل على دورات أساسية ليكون مشارك بشكل رئيسى فى المنظومة قبل بدء العام الدراسى، خاصة وأن هناك لم تطبق التعليم عن بعد فى العام الدراسى الحالى ولم تنجح الخطة ولا نريد أن يتكرر ذلك فى العام الدراسى الجديد .

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وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خريطة ومواعيد الحضور لطلاب المدارس والتى يتم تطبيقها بداية من العام الدراسى المقبل 2020,2021، تسرى على جميع المدارس الحكومية والخاصة والقوميات دون استثناء، مؤكدة أن هدفها حماية الطلاب من تداعيات كورونا.

وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي، الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، ومن الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، بينما من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، والأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.