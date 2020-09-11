فيديوجرافيك| انتخابات مجلس النواب تدق أجراسها من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب الجديد خلال الفترة المقبلة، فيما قسمت التصويت على مرحلتين في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وبدأت مواعيد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب من أمس الخميس، وحتى السبت الموافق 26 سبتمبر.

ويرصد."الخليج 365" خلال الفيديو جراف التالي، مواعيد وتفاصيل انتخابات البرلمان الحديد.