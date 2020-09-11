هكذا عاقبهما على السرقة.. أب يُقيد طفليه أعلى سطح عقار في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لشخصين مُكبلان أعلى سطح عقار بالإسكندرية؛ وأن والدهما وراء ارتكاب الواقعة. كانت المتابعة الأمنية رصدت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداول بعض الصور لشخصين مُكبلان أعلى سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية. وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بالإسكندرية إلى أن الشخصين هما طفلين (شقيقين- 10، 11 سنة، مقيمان بذات العقار)، وتبين قيام والدهما (عامل – مقيم بذات العنوان) بتكبيلهما وتركهما أعلى سطح العقار. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدعوى معاقبتهما لقيامهما بسرقة مبلغ مالي منه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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