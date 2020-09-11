محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي: افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، مسجد النور المحمدي بقرية نزالى جانوب بمركز القوصية، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية. جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف. وقال الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن بناء المساجد وتعميرها هي من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى داعيا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على إحلال وتجديد هذا المسجد، لافتا إلى أن أسيوط بها 2155 مئذنة وتم بناء أكثر من 316 مسجدا خلال 6 سنوات، وتجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، لافتا إلى افتتاح ما يقرب من 28 مسجدا بأسيوط بناء جديد وإحلال وتجديد بمعرفة وزارة الأوقاف والجهود الذاتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد النور المحمدي في قرية نزالى بالقوصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.