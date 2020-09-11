السعودية تسجل أدنى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ منتصف أبريل

لا تزال وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في السعودية بتراجع مستمر، إذ سجلت السلطات الصحية لليوم الثاني على التوالي أدنى حصيلة إصابات يومية بالوباء منذ خمسة أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن رصد 687 إصابة جديدة بالوباء

خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 708 إصابات أمس، أي أدنى حصيلة إصابات منذ 15 أبريل عندما تم تسجيل 518 إصابة.

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وارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة لليوم الثاني على التوالي بواقع 24

حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 324407، بما في ذلك 4213 حالة وفاة و19261 حالة نشطة، منها 1368 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 935 مريضا للشفاء من العدوى في المملكة منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 300933 شخصا.