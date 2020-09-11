إيطاليا تتلقى مساعدات أوروبية بـ211 مليون يورو بسبب الفيضانات

قالت وكالة "آكى" الإيطالية إن إيطاليا تتلقى 211 مليون يورو من المفوضية الأوروبية كمساعدات للسلطات الوطنية للتعامل مع آثار الفيضانات التى ضربت البلاد، خصوصًا مدينة البندقية الخريف الماضى.

وتسهم هذه الأموال التى تصرف بأثر رجعي في تخفيف العبء المالي عن السلطات التي لا تزال تعمل على إصلاح البنى التحتية المتضررة وحماية التراث الثقافي وعمليات تنظيف المناطق المنكوبة.

يأتي الإعلان عن الأموال المخصصة لإيطاليا

ضمن حزمة مالية إجمالية تُصرف من صندوق التضامن الأوروبي بقيمة 279 مليون يورو ستستفيد منها أيضاً دول مثل البرتغال، إسبانيا والنمسا والتي تعرضت جميعها لكوارث طبيعية العام الماضي.

في هذا الإطار، قالت المفوضة المكلفة شؤون التماسك الاجتماعي اليسا فيريرا: "إن تقديم هذه المساعدات يعد جزءًا من الاستجابة الأوروبية المنسقة لحاجات دول

أعضاء تعاني من آثار الكوارث الطبيعية".

وغرقت مناطق كثيرة فى إيطاليا بسبب هطول الأمطار الغزيرة التى شكلت سيول وفيضانات مما أسفر عن شلل الحياة مجددا فى كثير من شوارع مدينة ميلانو، التى كانت تعانى من وضع حرج بعد حالة من سوء الأحوال الجوية، والأمطار الغزيرة التى تحولت إلى فيضانات من الأمطار خاصة فى منطقتى بيرجامو وكومو، وغرق منطقة نيجودرا بمياه الفيضانات التى جاءت من نهر سيفيسو، التى وصلت إلى محطات مترو الأنفاق وأدى إلى توقفها بعد انقطاع التيار الكهربائى.