لافروف يُكذب الاتهامات الألمانية بشأن نافالني

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الاتهامات الألمانية بشأن السياسي المعارض أليكسي نافالني "لا أساس لها"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

تقول ألمانيا إن نافالني، الذي يُعالج بمستشفى في برلين، تعرض

للتسميم في سيبيريا بغاز أعصاب نادر، وهو ما تنفيه موسكو.من ناحية أخرى قال الكرملين اليوم، إن موسكو تواصل تحقيقاتها الخاصة فيما حدث لنافالني.وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر يومي عبر الهاتف إن روسيا قد ترسل طلبات أخرى إلى ألمانيا للحصول على معلومات.وأضاف بيسكوف، أنه لا توجد نية لإجراء اتصالات هاتفية قريبًا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول قضية نافالني.