اخبار العالم

لافروف يُكذب الاتهامات الألمانية بشأن نافالني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الاتهامات الألمانية بشأن السياسي المعارض أليكسي نافالني "لا أساس لها"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
 تقول ألمانيا إن نافالني، الذي يُعالج بمستشفى في برلين، تعرض

للتسميم في سيبيريا بغاز أعصاب نادر، وهو ما تنفيه موسكو.
 من ناحية أخرى قال الكرملين اليوم، إن موسكو تواصل تحقيقاتها الخاصة فيما حدث لنافالني.
وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر يومي عبر الهاتف إن روسيا قد ترسل طلبات أخرى إلى ألمانيا للحصول على معلومات.
 وأضاف بيسكوف، أنه لا توجد نية لإجراء اتصالات هاتفية قريبًا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول قضية نافالني.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يُكذب الاتهامات الألمانية بشأن نافالني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا