10 دول أوروبية تستقبل 400 قاصر من موريا

عقب الحريق الكبير الذي أتى على مخيم موريا للاجئين في اليونان، ذكر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن تسع دول من الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا، بالإضافة إلى سويسرا أعلنت حتى الآن استعدادها لاستقبال 400 لاجئ قاصر من المخيم.

وقال زيهوفر اليوم الجمعة في برلين إن هناك محادثات تُجرى حاليا مع دول أخرى، مضيفا أن العدد

الأكبر من القصر - ما يتراوح بين 100 و150 لاجئا ستستقبله كل من ألمانيا وفرنسا، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد عدد معين إلا عقب إتمام المحادثات مع الدول الأخرى.

ودُمر مخيم موريا بالكامل تقريبا جراء عدة حرائق متزامنة اندلعت ليلة الأربعاء الماضي. وكان يأوي

أكثر من 12 ألف لاجئ، رغم أنه يسع في الأساس لاستقبال 3 آلاف لاجئ فقط. وتردد أن بعض المهاجرين أضرموا النار عقب صدور أمر بالحجر الصحي على سكان المخيم بسبب إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال زيهوفر إن اليونان قدمت مقترحات أمس الخميس حول كيفية مساعدة ألمانيا في إيواء ورعاية المشردين في الموقع، مضيفا أن الحكومة الألمانية تعتزم الآن الاجتماع مع المنظمات الإغاثية الألمانية من أجل تقديم المساعدة على نحو شامل قدر الإمكان.