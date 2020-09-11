قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري أمام مسجد في مدينة كسمايو جنوب الصومال

أفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري دوى اليوم الجمعة أمام مسجد في مدينة كسمايو جنوب الصومال.

وأكدت تقارير إعلامية محلية أن التفجير أسفر

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عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين على الأقل، فيما تحدثت مصادر أخرى عن 18 جريحا.

وأشارت التقارير إلى وجود مسؤولين محليين بين الجرحى، بمن فيهم رئيس غرفة التجارة في إقليم جوبالاند (وعاصمته كسمايو)، شافي رابي كاهن، الذي أصيب بجروح وصفت بالحرجة.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤولية الهجوم، وسط ترجيحات بوقوف حركة "الشباب" المتطرفة وراءه.