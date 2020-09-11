من باب المعاملة بالمثل.. قيود صينية على دبلوماسيين أميركيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 4:39 مساءً

في رد على خطوات اتخذتها واشنطن مؤخراً ضد مسؤولين صينيين، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن بلاده ستفرض قيوداً على عمل الدبلوماسيين الأميركيين، ردا على إجراءات مماثلة ضد موظفي البعثات الدبلوماسية الصينية في الولايات المتحدة.

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وقال تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، “من أجل الضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن أفعالها الخاطئة في أسرع وقت ممكن، أرسل الجانب الصيني مؤخرًا مذكرة دبلوماسية لفرض قيود على أنشطة البعثات الدبلوماسية الأميركية في الصين، بما في ذلك القنصلية الأميركية في هونغ كونغ، وموظفيها”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن “واشنطن تفرض قيودًا على عمل الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، وتلزم الدبلوماسيين الصينيين الكبار بالحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل زيارة أي حرم جامعي أو عقد أي أحداث ثقافية مع أكثر من 50 شخصا خارج مقار البعثات”.

ووصفت واشنطن الخطوة بأنها رد على ما قالت إنها قيود تفرضها بكين على الدبلوماسيين الأميركيين في الصين. وتأتي في إطار حملة لإدارة الرئيس دونالد ترمب على أنشطة تجسس صينية مزعومة، بحسب “رويترز”.