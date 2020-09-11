الصين تنفي اتهامات “مايكروسوفت”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

نفت بيجينغ، الجمعة، أن تكون شنت هجمات إلكترونية على علاقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية بعدما اعلنت شركة “مايكروسوفت” أنها احبطت محاولات كهذه من مجموعات خارجية، بينها الصين، ضد حملات المعسكرين الديموقراطي والجمهوري.

وقالت “مايكرسوفوت” إنها رصدت محاولات للتدخل بالاستحقاق الرئاسي من دول خارجية، منها روسيا وإيران ومجموعة “زيركونيوم”، ومقرها في الصين. وقد طالت أفرادا مرتبطين بحملة المرشح الديموقراطي جو بايدن.

واتهمت الصين مايكرسوفوت بـ”اختلاق” هذه الاتهامات وبمحاولة “افتعال مشاكل”.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية جاو ليجيان إن “الانتخابات الرئاسية الأميركية شأن أميركي داخلي. لا نهتم بالتدخل فيها ولم يسبق لنا ان تدخلنا فيها أبدا”.

وتتواجه الولايات المتحدة والصين في معركة نفوذ تشمك التجارة وأصل فيروس كورونا المستجد والدفاع وشركات التكنولوجيا.

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وفي الامس ذكرت شركة “مايكروسوفت”، أنها تشهد زيادة في الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين وإيران، التي تستهدف المجموعات السياسية والحملات الانتخابية الأمريكية.

وأشارت إلى أن “الهجمات شملت حملتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن الانتخابيتين”.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن “نائب رئيس الشركة لأمن وثقة العملاء في “مايكروسوفت” توم بيرت، قدم شرحا مفصلا للجهود التي تبذلها 3 مجموعات قرصنة أجنبية رئيسية لاستهداف الحملات الانتخابية، بالإضافة للمنظمات السياسية والأفراد” في الولايات المتحدة.

من جهته، اعتبر الكرملين أن التقارير التي تتحدث عن تورط قراصنة روس في الهجوم على شركة تقدم المشورة للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، مجرد افتراءات.

وقال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: “هذا هراء جديد”.

وأشارت 3 مصادر مطلعة إلى أن “شركة “مايكروسوفت” نبهت الشركة الاستشارية الداعمة لحملة بايدن إلى أنها كانت هدفا لمتسللين عبر الإنترنت يعتقد أنهم مدعومون من روسيا”.