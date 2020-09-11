محتجون أضرموا النار أنحاء كتالونيا حيث ألغيت كافة خدمات القطارات

كتالونيا
أحرق محتجون في كتالونيا إطارات في عدة مواقع على طول شبكة السكك الحديدية في الإقليم صباح اليوم ما أدى لإلغاء واسع النطاق لرحلات القطارات في أول مؤشرات على التوتر في يوم معروف بأنه يشهد مسيرات مؤيدة للاستقلال.
ومن المقرر تنظيم مسيرات في أنحاء الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا في وقت لاحق اليوم. وفي الأعوام الماضية نظم الانفصاليون احتجاجات كبيرة دعما للاستقلال عن إسبانيا في 11 أيلول احتفالا بيوم “لا ديادا” الذي يوافق ذكرى سقوط برشلونة في قبضة القوات الإسبانية عام 1714.
وقال متحدث باسم الشركة المشغلة لخطوط السكك الحديدية في إسبانيا (أديف) :”إن المحتجين أضرموا النار في سبعة أو ثمانية مواقع في أنحاء كتالونيا تركز معظمها في جيرونا حيث ألغيت كافة خدمات القطارات”.
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