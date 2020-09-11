10 قتلى على الاقل في أكثر حرائق كاليفورنيا دموية حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 2:43 مساءً

حجم الكارثة في غابات كاليفورينا لا يزال مستعراً، مع تصنيف حرائق شمال كاليفورينا كأكثر حرائق الولاية دموية، خاصة بعد تأكيد السلطات وفاة عشر أشخاص على الأقل وفقدان 16 آخرين، بسبب موجة الحرائق

وقالت السلطات إن حريق المجمع الشمالي الذي أزكته ألسنة اللهب الناجمة عن الرياح في وقت سابق من الأسبوع كان يتقدم بشكل أبطأ يوم الجمعة بعد أن خفت الرياح، وغطت ظلال الدخان المتصاعد من النيران المنطقة وخفضت درجة الحرارة، مما سمح لرجال الإطفاء بإحراز تقدم.

مع ذلك، تسبب الدخان في ضعف الرؤية ولم تتمكن طائرات الهليكوبتر من الطيران يوم الخميس، وفي معظم أنحاء الولاية، تم رفع التحذير الشديد من خطر الحريق المحدق بسبب الطقس الحار والجاف أو الرياح العاصفة.

قبل ذلك بيوم أو يومين فقط، اندلع حريق المجمع الشمالي عبر سفح جبال سييرا نيفادا بسرعة كبيرة لدرجة أن طواقم الإطفاء كانت تقريبًا غارقة في العمل، وفر السكان المحليون لإنقاذ حياتهم إلى بركة، ودمرت بلدة بيري كريك، التي يبلغ عدد سكانها 525 نسمة.

وقال عمدة مقاطعة بوت السارغنت ديريك بيل، يوم الخميس، إنه تم العثور على سبع جثث، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 في غضون يومين، وتم نقل ما لا يقل عن أربعة أشخاص يعانون من حروق خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وأضاف بيل أن نواب الشرطة والمحققين كانوا يبحثون عن بقايا بشرية أثناء شقهم طريقهم إلى المناطق المدمرة مع فريق من علماء الأنثروبولوجيا من جامعة ولاية شيكو.

وذكرت صحيفة “ساكرامنتو بي” أن السيارات المحترقة والمقلوبة، وخطوط الكهرباء المعطلة، وأنقاض المباني تناثرت في بيري كريك والمناطق المجاورة.

ووجدت إحدى السيارات على طريق ترابي وبداخلها ثلاثة كلاب ميتة، في حين أن شاحنة صغيرة عثر بداخليها على بقايا علبة غيتار وأقراص مضغوطة ذابت بفعل الحرارة على السرير.

فقد التهم الحريق أكثر من 2000 منزل ومباني أخرى، والذي بدأ قبل عدة أسابيع كمجموعة من الحرائق التي أشعلها البرق شمال شرق سان فرانسيسكو.

ومن المتوقع أن تكون الحصيلة النهائية أعلى من ذلك بكثير، كما خططت فرق تقييم الأضرار لبدء بحث منهجي في المناطق المحروقة يوم الجمعة.

من بين أولئك الذين لم يتم تحديد مصيرهم كانت ساندي بتلر وزوجها، والذي كان قد اتصل بابنهم ليقولوا إنهم سيحاولون الهروب من ألسنة اللهب من خلال إيجاد مأوى في بركة.