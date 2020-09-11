أزيد من 3500 فنان مغربي يستفيد من البطاقة المهنية للفنان

منحت وزارة الثقافة والشباب والرياضة بطاقة الفنان لأزيد من 3500 فنان مغربي، عدد منهم من الفنانين المقيمين خارج أرض الوطن.

وأعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة –، في بلاغ صحفي، اليوم الجمعة، أن لجنة بطاقة الفنان واصلت عملها بشكل مستمر، منذ بداية فترة الحجر الصحي، وإلى غاية نهاية شهر غشت 2020، وانتهت من دراسة الملفات الواردة على كتابتها، وقررت منح البطاقة المهنية للفنان، والبطاقة المهنية لتقنيي، وإداريي الأعمال الفنية لفائدة 3508 مستفيدا.

ودعت الوزارة الفنانين، الواردة أسمـاؤهم باللائحة، المنشور على موقعها الرسمي، إلى سحب بطائقـهم من المديريات الجـهوية للوزارة، ابـتداء من يوم الاثنين 21 شتنبر 2020.

ووعدت الوزارة بافتتاح دورة أخرى لاستقبال الطلبات الجديدة، لمنح بطاقة الفنان، وفق الشروط القانونية المنظمة لها.