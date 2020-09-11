الدار البيضاء.. توقيف شخصين على متن سيارة مكتارة يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج أقراص مخدرة

تمكنت فرقة الاستعلام الجنائي، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 47 و55 سنة، من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة، وترويج الأقراص الطبية، وأقراص الاكستازي المخدرة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع مكتراة في منطقة مولاي رشيد في مدينة الدارالببضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش، التي تم إخضاعهما لها عن حجز 6000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، قبل الحجز على 8850 قرص إكستازي إضافية في منزل أحد الموقوفين، بعد تفتيشه، ليصل مجموع الأقراص المخدرة المحجوزة، خلال هذه العملية 14850 قرصا من مختلف الأنواع.

وأفاد المصدر نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لاتزال عمليات البحث والتحري متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

وتندرج العملية المذكورة، يضيف البلاغ، في إطار مجهودات مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة شبكات الاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية.