الخيام: الخلية الموقوفة كانت تعد لعمليات انتحارية على غرار “16 ماي”- فيديو

بعد يوم من تفكيكها، كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بخصوص الخلية التي تم تفكيكها أمس الخميس، بأربعة مدن، في عملية أمنية جنبت المغرب حمام دم.

وقال عبد الحق الخيام، مدير المكتب، في تصريح صحافي له اليوم الجمعة، إن الخلية المفككة، بلغت مستوى متقدما من التحضيرات لتنفيذ عمليات وضرب شخصيات مدنية وعسكرية.

وعن العملية، يقول الخيام إنه بعد إشعار النيابة العامة تم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص وأثناء الإيقاف تبين أنهم يحوزون مواد تدخل في صنع المتفجرات سواء الطنجرة أو العبوات الناسفة، والمثير في هذه الخلية حسب قوله، أنها كانت تستعد للقيام بعمليات انتحارية على غرار ما وقع في 16 ماي وسنة 2007.

وكشفت التحريات الأولية، أن “أمير” هذه الخلية، الموقوف في مدينة تمارة، له تاريخ طويل في الجريمة بالسرقة بالأسلحة البيضاء، وكانت هناك مقاومة عند توقيفهم، خصوصا في مدينة تيفلت، حيث أصيب عنصر أمن.

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وعن الارتباطات بالخارج، ووجود أشخاص آخرين على اتصال أو انتماء بالخلية، تراهن المصالح الأمنية على التحقيقات لتكشف باقي التفاصيل المرتبطة بالموضوع.

تداعيات جائحة كورونا أرخت بظلالها على هذه العملية الأمنية، حيث قال الخيام إنه ينتظر استكمال الإجراءات الوقائية قبل بدء استجواب الموقوفين، حيث أن كل موقوف يتم إخضاعه لتحاليل كورونا للتأكد من عدم حمله للفيروس كقبل إخضاعه للاستجواب.