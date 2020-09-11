طنجة.. حادثة سير خطيرة في نفق “مركز الحليب” بين شاحنة و3 سيارات تتسبب في خسائر مادية جسيمة

تسببت حادثة سير خطيرة، وقعت، زوال اليوم الجمعة، في طنجة، بين ثلاث سيارات، وشاحنة صغيرة، على مستوى النفق تحت أرضي، الموجود في طريق الرباط، في خسائر مادية جسيمة، بينما لم تخلف أية خسائر في الأرواح.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن سيارتين نفعيتين، حاولتا تجاوز سيارة أجرة، قرب نفق “مركز الحليب”، ما أدى إلى اصطدامها به، وبالشاحنة.

وأضاف الشهود ذاتهم أن عناصر الوقاية المدنية نقلت 4 أشخاص على الأقل إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، لتلقي العلاجات الضرورية، بعد إصابتهم بجروح، وصفت بغير الخطيرة.

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