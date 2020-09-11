أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن إجراء جديد، لمساعدة الأساتذة على على معالجة واستدراك المصاعب التي قد تبرز لدى بعض تلاميذ الثانوي.
وأوضحت الوزارة في بلاغ بهذا الخصوص، وجهته إلى المفتشات والمفتشين والأستاذات والأساتذة، اليوم الجمعة، أنها وضعت رهن إشارتهم بالبوابة الرسمية للوزارة: www.men.gov.ma الصيغة الإلكترونية لكراسات تحتوي على وضعيات معالجة تعثرات المتعلمات والمتعلمين في مواد الرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض الخاصة بالمستويات الثلاثة لسلك التعليم الثانوي الإعدادي.
ويمكن تحميل هذه الكراسات البيداغوجية والاستئناس بها خلال الفترة المخصصة لتنظيم حصص المراجعة والتثبيت، الممتدة من بداية شهر شتنبر إلى غاية 3 أكتوبر 2020، كما تبقى صالحة للاستعمال طيلة السنة الدراسية.
جدير بالذكر أن قطاعا واسعا من آباء وأولياء التلاميذ قد عبروا عن عدم رضاهم عن حصيلة الموسم الدراسي الماضي الذي عرف في منتصفه تحولا غير مسبوق باعتماد نظام التعليم عن بعد، إثر انتشار فيروس كورونا في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية الوطنية تضع “كرسات إلكترونية” لمعالجة تعثرات التلاميذ في المواد العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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