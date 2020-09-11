شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ طائرة استطلاع إسرائيلية تنتهك الجنوب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

عاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الاجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية. وأفادت مصادر أمنية لبنانية اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت في أجواء قرى العرقوب، وحاصبيا، وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ جنوب لبنان ، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة .

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