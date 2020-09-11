الصين تفرض قيوداً على الدبلوماسيين الأمريكيين

أعلنت الصين اليوم الجمعة فرض قيود على الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين لديها في البلاد، بما في ذلك في هونغ كونغ باسم "المعاملة بالمثل"، بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري.

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