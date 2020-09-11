الصحة تسجل 4254 إصابة جديدة بفيروس كورونا



اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4254 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ووفاة 67 حالة، فيما اشارت الى تماثل 3579 حالة جديدة للشفاء من الفيروس. وفي ادناه الموقف الوبائي للجائحة:

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