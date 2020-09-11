الكاظمي يبحث مع صالح في السليمانية تحضيرات الانتخابات المقبلة

وقالب المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "التقى برئيس الجمهورية برهم صالح، في السليمانية، وذلك خلال زيارته الحالية الى إقليم كردستان، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلاً عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية".وأشار الكاظمي، خلال اللقاء، الذي حضره عدد من القيادات السياسية الكردية، وبحسب البيان الى أن "للعراق اليوم فرصة تأريخية في أن يتجاوز كلّ عثرات الماضي، وأن يشرع في بناء اقتصاده ونظامه الإداري بالشكل الأفضل، والأنسب لمصالح جميع العراقيين بكلّ أطيافهم".

وبيّن الكاظمي، أن "اللحظة الحالية تتطلب البناء والتكاتف، والتعلّم من الأخطاء التي شابت مسيرة بناء العراق الجديد بعد زوال الدكتاتورية".

من جانبه، أثنى رئيس الجمهورية على "جهود الكاظمي وفريقه الحكومي الساعية الى الإصلاح"، مبيّناً أن "سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين في كلّ محافظات العراق، وأنها تعمل على ترسيخ سيادة القانون، وتثبيت هيبة الدولة، وإعلاء كلمة القانون فوق الجميع".