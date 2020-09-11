مصر .. تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 سبتمبر 2020

أعلنت الحكومة المصرية، عن تقرير تضمن قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء .



والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

وأشار اللواء محمود شعراوي وير التنمية المحلية المصرية، إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و70% .

وفي محافظة القليوبية، بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و50%، فيما قامت محافظة الإسكندرية بتخفيض الأسعار بنسبة 25% .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن محافظة البحيرة قامت بالتخفيض بنسبة 20%، أما محافظة المنوفية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 20% .

وأشار التقرير إلى أن محافظة الغربية تراوحت نسبة التخفيض فيها ما بين 30 و40%، فيما بلغت نسبة التخفيض في محافظة كفر الشيخ ما بين 25 و40% .

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وأوضح التقرير أن محافظة دمياط بلغت نسبة التخفيض فيها حوالى 30%، والتخفيض بمحافظة الدقهلية بلغ نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وفي محافظة شمال سيناء بلغت نسبة التخفيض حوالى 25 % .

وأشار التقرير إلى أن نسبة التخفيض بمحافظة بورسعيد تراوحت ما بين 10 و30 % .

وأوضح التقرير أن محافظة الإسماعيلية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 25%، والسويس بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20%، ومحافظة الشرقية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20 % .

وأوضح التقرير أن محافظة المنيا بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 40 % إلى 50 %، ومحافظة الفيوم بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 30 % إلى 50 %، .

وقامت محافظة سوهاج بحسب الأسعار بتخفيض الأسعار ما بين 10 % للقرى و25 % للقرى، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة قنا قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 25 % .

وقال التقرير إن محافظة البحر الأحمر قامت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 %، ومحافظة الأقصر بلغت نسبة التخفيض حوالي 20 % .

كما خفضت محافظة جنوب سيناء الأسعار بنسبة 25 % على القرى والمدن.