شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش غدا "دور مجلس الشيوخ" فى صالونها السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسي تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية"، غدا السبت الموافق 12 سبتمبر الجاري، في السابعة مساءً.

وتتمحور الملفات التي يناقشها الصالون السياسي للتنسيقية، حول دول مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية، وهذا ما يتناوله خالد بدوي عضو التنسيقية.

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كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما يوضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمي.

وتتناول أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسي النواب والشيوخ، في إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.