شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اللجنة الثقافية بـ تنسيقية الأحزاب: التقويم المصرى أفضل تقويم فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عيد السنة المصرية يعد عيدا من أهم الأعياد التى تعبر عن هويتنا، مضيفا أن الدولة المصرية هى أول دولة نشأت فى التاريخ. وأضاف فتحى، خلال كلمة له فى الصالون الثقافي الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي تنظمه لجنة الثقافة والإبداع، بمقر التنسيقية، لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262)، أن الحضارة المصرية أبتدت احترامها المرأة وقامت على جزئين الأول احترام المرأة والحزء الآخر قام على احترام الحيوان .

ونوه أحمد فتحى إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تقدم سياسية بمفهوم جديد، كما تساهم أن تأخذ بعض الملفات بمفهوم جديد، متابعا: "هذا الكيان ولد حتى يعمل نوع من أنواع الإصرار فى الحياة" .

وأشار الدكتور رامى عبد الباقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن هناك اختلافا بين التقويم المصرى والتقويم القبطى، مضيفا أن التقويم المصرى يعد أفضل تقويما وجد فى التاريخ، وأنه أثر فى كل الدول المحيطة، متابعا:"مصر هى الأصل والأساس وأقدم دولة فى العالم وولدت لتبقى" .

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون الثقافي الأول للجنة الثقافة والإبداع، بمقر التنسيقية لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية 6262.

السنة المصرية تعد سنة نجمية شمسية، ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية، هي ظهور النجم "سبدت" مع شروق الشمس مرة واحدة في السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام، يوم الجمعة 11 سبتمر الجاري.













































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