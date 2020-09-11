أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، لترتفع الحصيلة إلى 20 مصابا داخل الفريق.
وأكدت مصادر لـ“اليوم 24″ أن التحاليل المخبرية، التي أجراها فريق رجاء بني ملال، أمس الخميس، أظهرت تسجيل إصابة مهاجم الفريق الملالي “أ.ك” بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد شفائه، قبل أسبوع.
وكان نادي رجاء بني ملال لكرة القدم قد أخضع، أمس، أطر النادي، ولاعبين، وأطر عاملة، لفحوصات مخبرية خاصة بفيروس كورونا المستجد استعدادا لمقابلة الفتح الرباطي.
ويستعد الفريق الملالي لمباراته المقبلة أمام الدفاع الحسني الجديدي، التي ستجرى، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، التي كانت قد تأجلت، بسبب إصابة لاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شفائه قبل أسبوع.. كورونا تضرب لاعبا في رجاء بني ملال للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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