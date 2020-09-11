فوزي لقجع يحضر لكونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم

يحضر فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، الأسبوع المقبل، وتحديدا، الجمعة 18 شتنبر الجاري، كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو، وسيشهد حضور الاتحادات الكروية التابعة للفيفا كافة.

وسيكون محور الكونجرس إجراء تعديل على القانون، لتغيير اللاعبين أصحاب الجنسيات المتعددة، والمنتخبات، التي يلعبون لها.

وسيتم السماح للاعبين باستبدال المنتخبات، التي مثلوها، والعودة إلى بلد آخر وفقا لعدة شروط، منها ألا يكونوا قد شاركوا في 3 مباريات رسمية رفقة المنتخب، الذي مثلوه بعد سن 21 سنة، وألا يكونوا قد شاركوا في كأس العالم، أو البطولات القارية.

وسيتم تعديل القانون حيث سيشهد المصادقة عليه من أغلب الاتحادات الكروية، إذ إن مراجعته، وتعديله يستلزمان المصادقة عليه من 211 بلدا.

ويترافع فوزي لقجع عن ملف منير الحدادي، مهاجم إشبيلية الإسباني، الذي مثل منتخب إسبانيا، وخاض مباراة وحيدة فقط في تصفيات أمم أوربا، وكان اللاعب قد عبر في رسالة استعطاف، توجه بها رفقة والده إلى الفيفا، للسماح له باللعب لمنتخب المغرب، وهذه الحالة تنطبق على المهاجم، أنور الغازي، الذي كان قد وعد المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي بادو الزاكي باللعب للمنتخب الوطني، قبل أن يقرر اختيار منتخب هولندا.