بعد تزايد الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة.. السلطات تضع حواجز حديدية في شاطئ الفنيدق وتشدد إجراءات المراقبة

وضعت السلطات المحلية، ليلة الخميس/ الجمعة، حواجز حديدية على طول الشريط الساحلي، الرابط بين مدينتي الفنيدق، وسبتة المحتلة، بعد تزايد محاولات الهجرة غير القانونية بشكل جماعي، إما سباحة، أو عن طريق قوارب مطاطية، في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن العناصر الأمنية، والقوات المساعدة، طوقتا الشريط الساحلي، لصد أية محاولة للدخول إلى الشاطئ قصد التسلل إلى الثغر المحتل.

وكانت السلطات الأمنية في شاطئ الفنيدق قد أحبطت، الجمعة الماضي، محاولة للهجرة الجماعية، لشبان عددهم يتجاوز العشرة، بعد تدخل عناصر حرس الحدود، التابعة للقوات المساعدة، وعناصر الأمن الوطني.

ورجح عدد من سكان عمالة المضيق الفنيدق أسباب تزايد محاولات الهجرة سرا إلى مشكلة، توقف التهريب المعيشي بين سبتة المحتلة، وشمال المغرب، ما خلق أزمة اقتصادية، واجتماعية في غياب أي نشاط بديل.