كورونا.. روسيا تعلن تصدير 100 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” لأمريكا اللاتينية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستصدر 100 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V”، المضاد لفيروس كورونا إلى المكسيك، ودول أمريكا اللاتينية.

وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن الصندوق أبرم عقدا مع إحدى الشركات المكسيكية لتوريد 32 مليون جرعة من اللقاح، مضيفا أنه “سيبدأ اليوم، تصدير ما يصل إلى 100 مليون جرعة إلى دول في أمريكا اللاتينية”.

وذكر المسؤول الروسي أن الصندوق يخطط لإنتاج نحو 200 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” خارج روسيا، حتى نهاية العام الجاري، وأكثر من 500 مليون جرعة في العام المقبل، مؤكدا أن 40 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم متطوعين لاختبار اللقاح على أنفسهم في روسيا.

وتمثل الصفقة، التي أبرمت، أمس الخميس، مع الشركة المكسيكية، ثاني عقد لتصدير اللقاح الروسي، حيث أبرم العقد الأول مع كازاخستان، أخيرا، وكانت روسيا، في غشت الماضي، قد أعلنت، رسميا، عن اللقاح المذكور المضاد لفيروس كورونا، وشرعت في إنتاجه.

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وسائل علام روسية كشفت، أيضا، عن توقيع صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، وأمانة الصحة في ولاية باهيا البرازيلية اتفاقية تعاون لتزويد البرازيل نحو 50 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك – V” الروسي.