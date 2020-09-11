سخنين: ارتفاع بإصابات كورونا وقيود تفاقم الأزمة الاقتصادية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتزايد القلق لدى أصحاب المحال التجارية في سخنين أكثر الارتفاع الجدي في عدد المصابين بفيروس كورونا، إذ أعلن أن عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا في المدينة لغاية اليوم الجمعة 59 طالبا، وعدد المعلمين المصابين 11، فيما بلغ عدد الطلاب بالحجر الصحي 967 طالبا وعدد المعلمين بالحجر الصحي 98 معلما، كما توفي شخصان تأثرا بالجائحة.

وتقترب سخنين من الدائرة الحمراء، ويخشى أصحاب المحال التجارية فرض إغلاق على المدينة وتداعياته الاقتصادية.



وقال مسؤول في مجمع "الصين مول"، مشهور غنايم، لـ"عرب 48" إن "الحالة الاقتصادية بطبيعة الحال تعاني أوضاعا صعبة منذ انتشار كورونا، وللأسف عدم الالتزام بالتعليمات يزيد من انتشار الفيروس ما يهدد المدينة بالإغلاق وأضرار جسيمة على الحركة الاقتصادية. المصروفات كبيرة والمدخولات في تراجع كبير جدا، وإذا استمر هذا الحال فسيتسبب بإغلاق الكثير من المحال التجارية لأننا نعتمد على غالبية الزبائن الذين يأتون من خارج المدينة".

ودعا غنايم الجميع إلى "التقيد بالتعليمات من حيث إجراء الفحوص ووضع الكِمامة والتعقيم والتباعد وغيرها".

وقال صاحب محل تجاري في سخنين، وسيم أبو ليل، حديثه لـ"عرب 48" إن "الحركة التجارية في بتراجع كبير. نحن، لغاية الآن، ثبتنا أما هذه الأوضاع الصعبة، لكن هناك خَشْيَة كبيرة من احتمال تفاقم الوضع وأن يتسبب الإغلاق المرتقب بتعميق الوضع الاقتصادي الصعب جدا".

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وأضاف أن "هذا الوضع سيطال كل المحال التجارية، وهناك تخوف من خروج المواطنين بسبب الوَفِيَّات من جرّاءِ كورونا أيضا".

وختم أبو ليل بالقول إنه "يوجد بعض التقيد بالتعليمات، لكن المطلوب الالتزام أكثر وأن تهتم الناس بإجراء الفحوص والتقيد بكافة التعليمات الصحية. وعلى الرغم من كل الظروف نأمل بأن يتغير هذا الحال إلى الأفضل".

وعدّ مدرس موسيقى وصاحب متجر لبيع آلات موسيقية، يوسف صوان، في حديثه لـ"عرب 48" أن الأوضاع تنذر بأخطار محدقة ما لم يلتزم الجميع بالتعليمات.

وقال إن أزمة كورونا تلقي بظلالها السلبية على المحال التجارية وبضمنها محال بيع آلات الموسيقى.

يوسف صوان

وأضاف أن "عملنا مرتبط بالطلاب والمدارس والكليات والمعاهد الموسيقية التي تمر بحالة خاصة في هذه الأيام، وهذا يسبب تراجعا كبيرا في المبيعات. ومن جهة ثانية، الأزمة الاقتصادية التي تمر بها شرائح كبيرة من المجتمع العربي تهتم بالأساسيات ولها أولويات من ملبس ومأكل ومشرب وعلاجات وغيرها، وتصبح الآلة الموسيقية والتعليم الموسيقي في آخر سلم هذه الأولويات".

وختم صوان بالقول إنه "هناك حديث، الآن، عن فرض إغلاق على سخنين، وإذا فرض الإغلاق فإنه سيجهز على عملنا. الوضع مقلق للغاية والكثير من المواطنين غير مبال لهذه المخاطر ما يجعل الأمر أكثر سوءا ودون حلول قريبة".