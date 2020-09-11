شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعيد فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

قررت موريتانيا فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية الاعتيادية إبتداء من الليلة، وذلك بعد قرابة ستة أشهر من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وألزمت الشركة المسيرة للمطار كافة الشركات الراغبة في تسيير رحلات إلى نواكشوط، باحترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. وكانت الموريتانية للطيران قد أعلنت قبل أيام استئناف رحلاتها الاعتيادية إلى الدول الإفريقية المجاورة لموريتانيا. يذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت أجواءها منتصف مارس الماضي، وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.

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