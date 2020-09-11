قبل الرحيل.. شينزو آبي يوصي بتعزيز الردع الياباني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الياباني المستقيل شينزو آبي ، الجمعة، أن بلاده بحاجة إلى تعزيز قوة الردع وتقليل مخاطر الهجوم، مؤكدا أنها ستحدد السياسات الخاصة بالتعامل مع "البيئة الأمنية الخطيرة" بنهاية العام الحالي.



وقال آبي في بيان على موقع الحكومة اليابانية، إنه ينبغي مواصلة العمل للحفاظ على سلامة اليابان وأمنها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن آبي قوله إن اليابان تدرس الاستعانة ببدائل لأنظمة الدفاع الصاروخي الأرضية الأمريكية "إيجيس آشور" لاعتراض الصواريخ الباليستية.

ويأتي ذلك فيما رجح قيادي بارز في الحزب الحاكم باليابان أن يحل رئيس الوزراء الجديد المتوقع تعيينه خلال أيام البرلمان ويدعو لانتخابات عامة مبكرة.

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وقال شونيتشي سوزوكي، رئيس المجلس العام للحزب الديمقراطي الحر الحاكم، إن "السعي للحصول على تفويض عام مع حكومة جديدة تتمتع بتأييد شعبي كبير هو أحد الخيارات".

ومن المقرر أن ينتخب الحزب الحاكم زعيما جديدا في 14 سبتمبر ليحل محل شينزو آبي، الذي أعلن استقالته فجأة في 28 أغسطس لأسباب صحية.

من المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة في 16 سبتمبر لاختيار رئيس جديد للوزراء، والذي من شبه المؤكد أن يكون زعيم الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية في المجلس.

ويعد يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني والداعم منذ فترة طويلة لآبي، أبرز المرشحين للفوز بزعامة الحزب وبالمنصب.