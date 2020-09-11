شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص وهبدو.. تميم والجزيرة واللي معاه ريال محيره يجيب هشتاج ويطيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من البرنامج الساخر مستر هبدو يواصل أكرم القصاص أهم وأخطر خطوط انتاج الهبد من الدوحة، وكيف تجاوزت القناة واللجان الاليكترونية الفبركة الى الكذب بدون جهد، ويرصد استثمارات قطر وقناة الجزيرة في محطات توليد الهبد بقوة خمسميت جيجاوات عشرين كذبة في الثانية. وبعد تمويل الدوحة وتميم لداعش والإرهاب والتحريض، اتجهت لإنتاج الهشتاجات على طريقة تميم معاه ريال محيره يجيب هشتاج ويطيره.

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كما يرصد القصاص خط إنتاج اللجان الثورية والبحث عن الديموقراطية في قطر عن طريق داعش وكيف تحولت لجان ايمن والمرزوقي الثورية إلى سبوبة للضحك على الممول القطري وإنفاق المزيد من الأموال.

يرصد أكرم القصاص كيف تصاب الجزيرة واللجان القطرية بالحزن من ضبط الفساد والفاسدين، او أي تقدم في الاقتصاد المصري بشهادات دولية حيث تفتش الجزيرة وتوابعها عن خبراء الهبد والمتخصصين في كل الموضوعات ليقدموا تحليلات مضحكة ويفبركون ويواصلون الهبد بلا حدود.