شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يكشف اعتماد قناة الجزيرة الإرهابية على الفبركة فى صناعة التقارير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ماجد طوبيا، إن قناة الجزيرة الإرهابية تعتمد على صناعة الأخبار الكاذبة، وتعتمد على التقنيات الحديثة من أجل فبركة التقارير وإجراء عمليات قص ولزق للتصريحات لكى تخرج هذه التقارير تخدم أهداف هذه الجماعة الخبيثة، ولكن وعى المصريين كان لهذه القنوات والجماعات الإرهابية ومن يمولون الإرهاب بالمرصاد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القناة الإرهابية تعتمد في المقام الأول على التقرير الملونة والصور الكاذبة التي يتم تصديرها في كافة الأحداث، ولعل من يقوم بمتابعة ما تبثه هذه الفضائية الداعمة للإرهاب خلال السنوات الأخيرة سيجد أن هناك بعض الصور الثابتة التي يتم استخدامها في أكثر من حدث، وهذا يكشف كذب وخداع وخيانة القائمين على الأمر.

وشدد عضو البرلمان، على وعى المواطنين وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والأكاذيب والتقارير المغلوطة التي يتم إذاعتها ليل نهار، متابعا:" أين القناة من حجم الإنجازات التي شاهدناها خلال السنوات الأخيرة، أين القناة من الاهتمام بمنظومة الصحة والتعليم، وشبكة الطرق والبنية التحتية وملف مياه الشرب والصرف الصحى، أين القناة الإرهابية من المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، ولكن في الحقيقة هذه القناة تنفذ مخطط إرهابى الهدف منه نشر الفوضى وتشويه صورة مؤسسات الدولة في المجتمع".

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يذكر أن قناة إكسترا نيوز، سلطت الضوء على تقرير الخليج 365 الذى فضح كذب قناة الجزيرة، بعد أن نجح ضابط بشرطة المرافق بمحافظة الإسكندرية في تحويل اعتراضات واحتجاجات عدد من الباعة الجائلين بسوق السبع بنات على حملة لشرطة المرافق إلى هتاف موحد وهو "تحيا مصر".