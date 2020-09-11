شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يشيد بهاشتاج "الشعب يريد السيسى" لتأكيده اصطفاف الشعب خلف القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، على ثقته فى أن الشعب المصري يصطف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويدعمه فى الاستمرار نحو مسيرة التطوير والإصلاح، مؤكدا أن عهد الرئيس السيسي كان بداية انطلاق المشاريع القومية العملاقة والإصلاح بكافة المجالات.

وأشار بدر، إلى أن الرئيس السيسى استطاع أن يغير واجهة مصر منذ توليه القيادة، واستطاع أن يتصدى للمخططات الإرهابية فى تقسيم مصر، وأبرزها يتمثل فى الاستقلال الوطنى، موضحا أن مصر أصبح لا يملى عليها شىء، منذ يوم 30 يونيو حتى اللحظة وذلك منذ انحاز الرئيس السيىسى لإرادة الشعب، وأصر على تلبية رغبته فى الخلاص من عصابة الإخوان الإرهابية، وهذا ما يؤكده تصدر هاشتاج " "#الشعب_يريد_السيسي" مواقع التواصل الاجتماعى.

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ولفت بدر، إلى أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من مصير غامض كنا سنواجهه و"شال روحه على كفه" فى وقت كان العالم كله ضد 30 يونيو وحدثت مقاطعات دولية عدة باستثناء المواقف التاريخية لدول الخليج، كما أنه نجح السيسي في إعادة الريادة لمصر من علاقات مقطوعة وعضوية سقطت بالاتحاد الأفريقى إلى رئيس لهذا الاتحاد، وعلاقات قوية مع العديد من الدول، وأعاد الدولة المصرية لأفضل مما كانت عليه، وأدخلها مرحلة البناء بمشروعات وإنجازات لا يمكن نكرانها وبالأخص فى مسيرة البناء والتعمير.

وأوضح بدر، أن دعوات " الإرهابية " للنيل من استقرار مصر، أصبحت معتادة ولن ينصت لها الشعب المصرى، مطالبا الجميع بضرورة تذكر أن الإخوان هم المجرمين فى حق الشعب المصرى وهم أصحاب مقولة يا نحكمكم يا نقتلكم ..يا احنا يا الفوضى والارهاب ".

يذكر أنه للرد على بعض الدعوات التحريضية المغرضة التي أطلقها قلة من الخونة دشن المصريون هاشتاج "#الشعب_يريد_السيسي" الذى يتصدر موقع "تويتر" لليوم الثاني وذلك بعشرات الآلاف من التغريدات لمواجهة التغريدات التي أطلقها الجماعة الإرهابية من الإخوان والتي لم يتفاعل معها الكثيرون، وقد سرد المغردون إنجازات الرئيس المتتالية.