شينزو آبي: اليابان ستحدد سياستها الأمنية بنهاية العام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده ستحدد السياسات الخاصة بالتعامل مع "البيئة الأمنية الخطيرة" بنهاية العام الحالي.
وأضاف آبي في بيان نشر اليوم الجمعة على موقع الحكومة اليابانية أنه ينبغي مواصلة العمل للحفاظ على سلامة اليابان وأمنها.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن آبي قوله إن اليابان بحاجة إلى تعزيز قوة الردع وتقليل مخاطر الهجوم.
وأوضح آبي أن بلاده تدرس الاستعانة ببدائل لأنظمة الدفاع الصاروخي الأرضية الأمريكية "إيجيس آشور" لاعتراض الصواريخ الباليستية.
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