بالفحص الطبي.. بدء الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، برئاسة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن بدء توقيع الكشف الطبي لطالبي الترشح لمجلس النواب 2020.

وقال الدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط، والمشرف العام على القومسيون الطبي، لـ"الخليج 365": إن توقيع الكشف الطبي لطالبي الترشح لمجلس النواب، تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي للأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

وأوضح حجازي، أن الفحوص الطبية والتحاليل للمرشحين تجري في المجلس الطبي العام "القومسيون" ومستشفى البداري، ومستشفى صدفا، ومستشفى ديروط، ومستشفى الإيمان العام، مع أخذ بصمة إبهام اليد اليمني وصورة شخصية حديثة، وبطاقة الرقم القومي للمرشح وتحرر التقارير بالنتيجة وتسلم إلى طالب الترشح شخصيًا على أن يسلمها إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية.

كما يقوم طالب الترشح بتقديم طلب توقيع الكشف الطبي عليه من خلال تسجيل بياناته وملء نموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية (Http://elections.mohp.gov.eg ) على أن يلتزم بالحضور إلى مقر اللجنة في التاريخ والميعاد الذين يتم تحديدهما مسبقًا بالموقع.