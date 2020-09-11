الصحة القبرصية: لم تظهر أعراض كورونا على 40% من المصابين عند التشخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - نيقوسيا - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة القبرصية أن نحو 40% من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" لم تظهر عليها أعراض خلال التشخيص.

وذكرت الوزارة، ،في بيان أصدرته اليوم الجمعة، بحسب صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، أن 39.7% من إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في قبرص والبالغ عددهم ألف و511 إصابة لم تظهر عليهم أعراض بالإصابة وقت التشخيص، في حين ظهرعرض واحد على الأقل على 60.3% من مجموع الحالات المصابة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الأعراض الأكثر شيوعًا هي السعال والحمى وآلام العضلات والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم وضيق التنفس، كما ظهرت أعراض أخرى بنسبة أقل منها الإسهال والصداع ورشح الأنف.