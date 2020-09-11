محمد اسماعيل - القاهرة - نيقوسيا - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة القبرصية أن نحو 40% من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" لم تظهر عليها أعراض خلال التشخيص.
وذكرت الوزارة، ،في بيان أصدرته اليوم الجمعة، بحسب صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، أن 39.7% من إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في قبرص والبالغ عددهم ألف و511 إصابة لم تظهر عليهم أعراض بالإصابة وقت التشخيص، في حين ظهرعرض واحد على الأقل على 60.3% من مجموع الحالات المصابة.
وأوضحت وزارة الصحة أن الأعراض الأكثر شيوعًا هي السعال والحمى وآلام العضلات والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم وضيق التنفس، كما ظهرت أعراض أخرى بنسبة أقل منها الإسهال والصداع ورشح الأنف.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة القبرصية: لم تظهر أعراض كورونا على 40% من المصابين عند التشخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.