تركيا تعتقل 60 محاميا و44 عسكريا بتهمة الانتماء لجماعة "جولن"

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - أ ش أ
اعتقلت قوات التركية، اليوم الجمعة، 60 محاميا و44 عسكريا، بدعوى انتمائهم إلى تنظيم "فتح الله جولن" المحظور في تركيا، بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب باءت بالفشل في يوليو عام 2016.
وذكرت الشرطة التركية ،في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن قوات الأمن تحركت فجر اليوم في مدينتي أنقرة وإسطنبول بناء على مذكرة من المدعي العام للقبض على المطلوبين.
وأضافت أنه تم اتهام الحقوقيين بتنظيم فعاليات حقوقية لدعم التنظيم الموازي بعد محاولة الإنقلاب في عام 2016.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا في 31 أغسطس الماضي، إلى حرمان المحامين الذين يثبت تورطهم بـ "الإرهاب" من مزاولة مهنة المحاماة.
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