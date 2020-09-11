بـ"نظام تسويق جديد".. تعرف على استعدادات بني سويف لموسم توريد القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تستعد محافظة بني سويف، خلال الفترة الحالية لاستقبال موسم توريد القطن، والذي يعتبر من المحاصيل الرئيسية في المحافظة، ويحتل مساحة شاسعة من الأراضي.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قال، اليوم الجمعة، إن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القطن هذا العام بالمحافظة بلغت 3978 فدانا من صنف "جيزة 95" إكثار وتجاري، و3958 فدان ائتمان، و20 فدان هيئات، موزعة على مستوى مراكز المحافظة.

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وأضاف المحافظ أنه، وبحسب نظام التسويق الجديد، لا يجري إنشاء أية حلقات أو أماكن تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة على مستوى المحافظة، وهي 7 مراكز (محلج شركة الأقطان بالواسطى، الجمعية التعاونية الزراعية بدنديل، جمعيتي إبشنا وإهناسيا الخضراء، جمعيتي قاي والنويرة، ومحلج شركة الوادي في "ببا".

مشيرا إلى أن هذه المراكز تقوم حاليا باستلام وتجميع الأقطان من المزارعين وفقا للمساحات المزروعة ، بدءا من 8 صباحا حتى 3 عصر يوميا باستثناء يوم الجمعة، لافتا إلى أن هذه المراكز جرى اختيارها طبقا لاشتراطات وضعتها الشركة القابضة للغزل بعد إقرارها من خلال لجنة مُشكلة من وزارتي الزراعة، وقطاع الأعمال، وهيئة تحكيم واختبارات القطن، حيث تتضمن الاشتراطات أن تكون مراكز التجميع على طريق يسمح بمرور سيارات النقل، وأن تقام على أراضي جافة بعيدة عن مياه الرشح والصرف وأن تكون مساحة مركز التجميع متناسبة مع كمية الإنتاج المتوقع توريدها للمركز ،مع تجهيزه بما يسمح بإعاشة العاملين وإجراءات الوزن والتخزين وإجراء المزادات.

وأوضح المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة أنه بحسب النظام الجديد لتسويق القطن جرى توفير وتوزيع أكياس قطن من الجوت بسعر 30 جنيه للكيس والدوبارة القطنية للمزارعين بحسب الحيازة الزراعية الواردة من مديرية الزراعة، ليجري استلام الأقطان معبأة في هذه الأكياس مباشرة دون وسطاء، إذ يجري وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع عن طريق موازين ووزانين معتمدين من جمعية القبانية ، ويحصل المزارع على إيصال علم وزن موضح به الكمية وعدد الأكياس الموردة، مع التأكد من أن الأقطان الموردة لمراكز التجميع معبأة في الأكياس الجديدة من منتجين حائزين، بعد وزنها وفرزها وتحديد التصافي والرتبة الخاصة بها.