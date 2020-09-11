الجزائر/ خلال يوم واحد.. 10 وفيات و 278 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 278 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 47216 حالة مؤكدة بالفيروس

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