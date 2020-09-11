الديوان الأميري.. يكشف حقيقة وفاة أمير الكويت الشيخ الصباح

نفى الديوان الأميري في الكويت الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيد وزير شؤون الديوان الأميري، علي جراح الصباح، أن الديوان على تواصل مستمر مع نائب رئيس الحرس الوطني الذي يرافق الأمير في رحلة علاجه إلى الولايات المتحدة، وأن الحالة

الصحية لأمير الكويت مستقرة وأنه يتلقى العلاج المقرر.

وكانت الكويت قد أعلنت، في 18 يوليو، نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى.

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ومنذ 23 يوليو، يمكث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج

الطبي بعد جراحة لحالة غير محددة خضع لها في الكويت.

وكان الصباح قام في 2019 برحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع، تخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحي.

ويحكم الأمير الكويت، منذ يناير 2006. وهو يضغط من أجل استخدام الدبلوماسية لحل القضايا الإقليمية، مثل المقاطعة المستمرة لقطر من قبل أربع دول عربية، واستضاف مؤتمرات رئيسية من أجل توفير المنح لصالح دول مزقتها الصراعات مثل العراق وسوريا.