اليابان وسنغافورة تستأنفان رحلات العمل القصيرة الجمعة المقبلة

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، استئناف رحلات العمل قصيرة المدى مع سنغافورة اعتبارًا من 18 سبتمبر الجاري، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها طوكيو السماح بدخول رجال الأعمال دون الحاجة إلى خضوعهم لفترة عزلة ذاتية تستمر 14 يومًا وسط جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".



وقال موتيجي في مؤتمر صحفي- أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة- إن هذه الخطوة "مهمة إلى الأمام في إطار استئناف اليابان

السفر الدولي بشكل تدريجي، إذ إن هنالك احتياجات تجارية كبيرة للسفر بين اليابان وسنغافورة، كما هو الحال في المجالات المالية والخدمات اللوجستية".

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية بأنه في إطار هذه الخطوة، سيتم السماح بتبادلات الأعمال ولكن في إطار بعض القواعد، مثل اختبار فيروس كورونا قبل المغادرة وبعد الوصول وتقديم مسار إقامتهم والحد من سفرهم بين

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مكان إقامتهم ومكان العمل وعدم استخدام وسائل النقل العام.

وأعلن موتيجي ونظيره السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان، استئناف رحلات العمل قصيرة الأجل في بيان مشترك، قالا فيه إن هذا الأمر سيساعد في "استعادة الاتصال ودعم الانتعاش الاقتصادي" للبلدين.

واستأنفت اليابان بالفعل سفر المغتربين وغيرهم من المقيمين لفترات طويلة مع كمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار وتايوان وتايلاند وفيتنام.. لكن وفقا للترتيبات، سيتعين عليهم البقاء في المنزل أو في مكان محدد لمدة 14 يومًا بعد الوصول.

كما تجري اليابان محادثات مع أستراليا وبروناي والصين وهونج كونج وماكاو ومنغوليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية لتخفيف قيود السفر.