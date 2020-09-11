مسح طبي.. 6.4 مليون شخص في الهند ربما أصيبوا بكورونا بحلول أوائل مايو

أظهر مسح شمل اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى عينة عشوائية من سكان الهند أن نحو 46 مليون شخص ربما أصيبوا بالمرض بحلول أوائل مايو الماضي، حسبما أفادت أعلى هيئة أبحاث طبية في البلاد.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند 5, 4 مليون حالة حتى اليوم الجمعة.

وكشف المجلس الهندي للبحوث الطبية أن نتائج أول مسح وطني استقصائي للأمصال تشير إلى أن 73ر0 في المئة من البالغين في الهند تعرضوا للإصابة بعدوى فيروس كورونا، أي إجمالي 4,

6 مليون إصابة بحلول أوائل مايو 2020.

وشمل المسح الخاص باختبارات الأجسام المضادة عينات دم لنحو 28000 شخص في 21 ولاية هندية في الفترة من 11 مايو إلى 4 يونيو. ونشرت الدراسة في العدد الأخير من المجلة الهندية للبحوث الطبية.

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وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند أكثر من 5ر4 مليون حالة، تحتل بها المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة

التي سجلت حتى الآن 4ر6 مليون حالة.

وتستمر الزيادة في أعداد الإصابات اليومية بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في الهند،البالغ عدد سكانها 3ر1 مليار شخص، حيث سجلت البلاد 96 ألفا و551 حالة إصابة جديدة أمس الخميس، وفقًا لوزارة الصحة.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الهند 271ر76 حالة، حيث تسجل البلاد متوسط 1000 حالة وفاة يوميا في شهر سبتمبر الحالي.

وأعلنت الهند تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد في 30 يناير الماضي. وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس منذ أقدمت الحكومة الهندية على تخفيف تدابير الإغلاق الصارمة التي استمرت شهرين من نهاية مايو، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.